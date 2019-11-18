В Литве в 2020 году пройдет конференция по реформам в Украине

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В следующем году в Литве состоится четвертая конференция по реформам в Украине. Об этом сказал глава Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис во время совместного брифинга с главой Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, передает корреспондент УНН.

"В июле 2020 года в Литве будет проходить четвертая конференция с реформ в Украине. Мы считаем, что это будет очень важной возможностью для обсуждения реформ в Украине и дальнейших путей их развития, а также общения с международными партнерами", - сказал Пранцкетис.

С его слов, Литва продолжает поддерживать реформы, которые происходят в Украине, особенно в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права, и считает, что данные вопросы должны обсуждаться с гражданским обществом.

Он также поблагодарил главу ВРУ за приглашение.

"Я пригласил главу ВР господина Дмитрия Разумкова в Литву с визитом для участия в 30-й годовщины восстановления независимости Литовского государства, которая состоится 18 марта 2020 года", - сказал глава литовского Сейма.

Он подчеркнул, что Литва "всегда находится рядом с Украиной в ее борьбе с российской агрессией, является сильным сторонником и поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины".

Как сообщалось ранее в УНН, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия является "самым большим препятствием" для мира в Украине.