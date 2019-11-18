Разумков: Украина планирует расширить формат "Балтик+"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина планирует расширить формат "Балтик+", а также рассматривает возможность совместных визитов за рубеж, в частности США, в данном формате. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время совместного брифинга с главой Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом, передает корреспондент УНН.

"Очень важно, что сегодня есть та поддержка, которая есть со стороны Балтийских государств. Хотел бы поблагодарить за формат "Балтик+". Но мы планируем его расширять, также возможны совместные визиты за рубеж, например в США, для поиска поддержки в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства и защиты этих базовых ценностей, которые должны существовать в мире. Также было бы очень полезно, если бы мы смогли расширить формат "Балтик+" за счет других государств, которые как и мы столкнулись с РФ, ее поведением в отношении к соседним, а может даже и не соседним государствам, - сказал Разумков.

С его слов, в почти каждом своем выступлении представители парламентов группы "Балтик+" всегда поддерживают, поддерживали и будут поддерживать территориальную целостность и борьбу за независимость украинского государства.

Как сообщал УНН, 1 октября делегациями Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Украины объявлено о создании неформальной группы "Балтик+", которая будет осуществлять согласованную политику в Парламентской ассамблее Совета Европы.