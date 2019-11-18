В Госдуме РФ заявили, что возвращение украинских кораблей "было исключительно жестом доброй воли"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Возврат украинских кораблей, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, “не имеет под собой какой-либо политической подоплеки, это жест доброй воли”. Такое мнение в понедельник в беседе с российским агентством ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет УНН.

“Передача военных кораблей Украине, задержанных около года назад в акватории Керченского пролива, — исключительно жест доброй воли, без какой-либо политической подоплеки. Это стало возможно по окончании всех следственных действий по соответствующему уголовному процессу, и их нахождение в России в качестве вещественных доказательств уже не требуется”, — сказал он.

Он также заметил, что возврат судов — это “своего рода демонстрация стремления к нормализации российско-украинских отношений”. “Надеюсь, что этот сигнал будет правильно воспринят в Киеве. И подобные провокации, на которые отчаянно шел бывший президент Порошенко, останутся в прошлом”, — добавил парламентарий.

Слуцкий при этом подчеркнул, что “кораблям под украинским флагом не стоит впредь нарушать нормы судоходства в российских территориальных водах вопреки нормам международного права и законодательства РФ”. “Российские пограничники и впредь будут пресекать подобные инциденты, в этом не должно быть ни у кого сомнений”, — заявил он.

Ранее стало известно из стороны МИД РФ, Москва передала украинской стороне корабли.