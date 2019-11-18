Лавров: условия для саммита в нормандском формате - "созрели"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Условия для проведения саммита “нормандской четверки” (Украина, Германия, Россия, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия „созрели“. Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники „нормандского формата“ уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году, и которые саботировались режимом (экс-президента Украины Петра) Порошенко”, — сказал он.

Как сообщал УНН ранее, подготовка к саммиту в “нормандском формате” 9 декабря вступила в завершающую стадию. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на федеральном телеканале “Россия 1” назвал “закон об особом статусе Донбасса краеугольным”.