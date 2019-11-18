В Генпрокуратуре прорабатывают представление ГБР о подозрении Порошенку

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В генеральной прокуратуре Украины прорабатывают проекты подозрений и проекты представление признание депутатской неприкосновенности в одном из бывших президентов Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает УНН.

“В связи с резонансной информацией ГБР, которая была сегодня утром о том, что они передали в Генеральную прокуратуру проекты подозрений и проекты представление признание депутатской неприкосновенности в одном из бывших президентов Украины мы имеем сообщить, что действительно, у нас в Генпрокуратуре эти материалы есть, они сейчас прорабатываются соответствующими структурными подразделениями. В ближайшее время, как только они завершат свою работу, сделают мне доклад, соответствующее решение процессуальное будет принято”, - сказал Рябошапка.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщение о подозрении пятом президенту Украины, кем является Петр Порошенко, а также проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.