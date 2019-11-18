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Осужденные Россией "украинские диверсанты" "нашлись" в Симферопольском СИЗО

Осужденные Россией "украинские диверсанты" "нашлись" в Симферопольском СИЗО

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пропавшие месяц назад осужденные российским судом по “делу украинских диверсантов” Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в Симферопольском СИЗО. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, информирует УНН.

О месте нахождения незаконно заключенных сообщил брат Владимира Дудки — Петр Дудка.

“Брат (Владимир Дудка — ред.) и Бессарабов уже находятся в СИЗО Симферополя. Ждут оформления документов и этапирования в колонию. Также адвокатами готовятся документы на кассационный суд”, — сказал Петр Дудка.

Также отмечается, что в издании пытались связаться с адвокатом Оксаной Железняк, но получить у нее комментарий по этому поводу не удалось.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце родственники пытались выяснить местонахождение Дудки и Бессарабова. Кроме того, родственники Владимира Дудки также не знали, где он находился на тот момент и каково состояние его здоровья.

Напомним, в апреле этого года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которые обвиняются в “подготовке диверсий в Крыму”, к 14 годам лишения свободы каждого.

Источник: УНН
Теги: диверсант, Россия, Крым, оккупация, аннексия
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