Разумков рассказал, когда надеется рассмотреть законопроект о ГБР

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Маловероятно будет созвать внеочередное заседание парламента с целью принятия закона о работе Государственного бюро расследований. Такое мнение высказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время совместного брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос журналиста о том, возможен ли созыв внеочередной сессии для принятия закона о ГБР, глава парламента ответил, что "это малореалистично".

"Лучше было бы принять в пятницу, а не брать "разное", брать перерыв, делать все для того, чтобы затянуть этот процесс. Сегодня собрать внеочередную сессию будет достаточно трудно, потому что народные депутаты сейчас работают в округах, следующуя неделя - это работа в комитетах, и это тоже важная составляющая деятельности народных депутатов для того, чтобы подготовить законопроекты к рассмотрению на пленарной неделе. Но я очень надеюсь, что во вторник (3 декабря - ред.), в первый рабочий день Верховной Рады в формате пленарного заседания, мы к рассмотрим этот законопроект и он наконец станет законом", - отметил Разумков.

Он выразил надежду на то, что "никто не будет брать перерыв, не будет вспоминать, что в регламенте есть разное, или вспоминать, что есть другие документы, либо не работать".

Напомним, 17 октября парламентарии приняли за основу законопроект № 2116, отмеченный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований. Законопроектом предусматривается изменение правового статуса ГБР, совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с деятельностью территориальных управлений бюро, прохождением службы лицами рядового и начальствующего состава, конкурсными отборами и переводом работников ГБР, привлечением работников бюро к дисциплинарной ответственности и тому подобное.