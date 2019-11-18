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В "Нафтогазе" заявили, что пока не получили предложение "Газпрома" по транзиту газа

В "Нафтогазе" заявили, что пока не получили предложение "Газпрома" по транзиту газа

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по состоянию на 17:30 не получила официальное предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта или заключения нового. Об этом УНН рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Так, на вопрос о том, получила ли компания официальное предложение "Газпрома", Витренко ответил "нет".

В то же время, у себя на Facebook он опубликовал фотографию юмористического содержания по переписке между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза" с текстом: "look at all that mail - not being delivered" (посмотрите на всю эту почту, которая не доставляется).

Как сообщалось ранее в УНН, в "Газпроме" сообщили, что направили "Нафтогазу" официальное предложение о продлении срока действия существующего или заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.

"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора являются:

  • отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств,
  • отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции",
  • отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - заявили в компании.

Источник: УНН
Теги: газ, Газпром, Нафтогаз
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