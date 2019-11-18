Украина и Литва имеют общие позиции по "Северному потоку-2" - Гончарук

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с Председателем Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом. Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Украины - Литва, возможности для усиления взаимодействия между странами и проект "Северный поток-2", передает УНН.

"Мы очень ценим поддержку Литвы. Для Украины очень важно иметь сильных партнеров и чувствовать их поддержку внутри ЕС. В частности, мы благодарны литовским коллегам за поддержку Украины в рамках ПАСЕ, в частности, во время голосования делегатов Литвы "против" возвращения России полномочий в Парламентской Ассамблеи", - подчеркнул Премьер-министр Украины.

Гончарук отдельно подчеркнул важность совместной позиции Украины, Литвы и других стран ЕС о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2", что монополизирует энергетический рынок и неизбежно приведет среди прочего к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

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"Энергетическая безопасность - приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литву за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - подчеркнул Алексей Гончарук.

Гончарук также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.

"Мы ожидаем, что следующая Конференция в Литве станет важной платформой для развития четкой дорожной картой имплементации важных реформ в Украине. Следует изменить подход к поддержке Украины из ситуационного на системный. Уверен, что взаимные визиты высокого уровня и совместное участие представителей Украины и Литвы во встречах Европейского Совета будут способствовать достижению этой цели", - подчеркнул Премьер-министр Украины.

Ранее Бундестаг поддержал законопроект о "защите" проекта "Северный поток-2".