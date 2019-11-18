"Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по транзиту газа

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила официальное предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта или заключение нового. Об этом у себя в Facebook написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно ее изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время. Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - написал Витренко.

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Как сообщалось ранее в УНН, в "Газпроме" сообщили, что направили "Нафтогазу" официальное предложение о продлении срока действия существующего или заключение нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции", отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", заявили в компании.