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Рассмотрение апелляции Януковича продолжат 25 ноября

Рассмотрение апелляции Януковича продолжат 25 ноября

Виктор Янукович

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 25 ноября. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе сообщили, что суд продолжит рассмотрение апелляции 25 ноября.

Также, отметили, что еще одно заседание запланировано на 9 декабря.

Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.

Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене на 18 октября.

Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Виктор Янукович
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