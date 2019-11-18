Рассмотрение апелляции Януковича продолжат 25 ноября

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 25 ноября. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе сообщили, что суд продолжит рассмотрение апелляции 25 ноября.

Также, отметили, что еще одно заседание запланировано на 9 декабря.

Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.

Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене на 18 октября.

Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.