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Первая леди Украины продолжает писать сценарии для “Квартала”

Первая леди Украины продолжает писать сценарии для “Квартала”

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает писать сценарии для студии “Квартал 95”, как и предыдущие 15 лет. Об этом Елена Зеленская рассказала во время свого интервью для Vogue Украина, передает УНН.

“Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между Офисом президента и „Кварталом“ и следовать таймингу”, - говорит первая леди.

Зеленская пояснила, что института первой леди в Украине (в отличие, например, от Соединенных Штатов или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена Президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы.

Так, Елена Зеленская пишет сценарии для студии, как делала последние 15 лет.

Напомним, Елена Зеленская украсила обложку декабрьского выпуска Vogue.

Источник: УНН
Теги: Украина, Елена Зеленская
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