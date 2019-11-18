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В Европарламенте утвердили еврокомиссара из Венгрии, отвечающего за Украину

В Европарламенте утвердили еврокомиссара из Венгрии, отвечающего за Украину

Оливер Варгеи

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет по иностранным делам Европейского парламента утвердил кандидатуру Оливера Варгеи на пост еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который, в том числе, будет отвечать за отношения с Украиной. Об этом у себя в Twitter сообщает Европейская народная партия, передаёт УНН.

“Уполномоченный комиссар по политике соседства и расширения ЕС Варгеи получил зеленый свет от Комитета по иностранным делам Европейского парламента. Мы с нетерпением ожидаем на следующей неделе в Страсбурге окончательного голосования по новой Комиссии ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен”, — говорится в сообщении партии.

Сам Варгеи также подтвердил своё утверждение, написав, что для него является “честью стать частью команды Урсулы фон дер Ляйен”.

Напомним, во время парламентских слушаний на прошлой неделе Вaргеи заявил, что в случае, если его поддержат евродепутаты, всегда будет уделять особое внимание Украине.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Украина, Венгрия
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