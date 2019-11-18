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Елена Зеленская поедет вместе со сборной на Паралимпийские игры-2020

Елена Зеленская поедет вместе со сборной на Паралимпийские игры-2020

Елена Зеленская

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В 2020 году Елена Зеленская планирует поддержать национальную сборную на летних Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил основатель паралимпийского движения в Украине Валерий Сушкевич, передает УНН со ссылкой на Vogue Украина.

Так, программа первой леди предусматривает и поддержку паралимпийцев, и разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины. Ее команду в этом аспекте и поддерживает Валерий Сушкевич.

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“Елена может стать промоутером равных прав и возможностей. Если первая леди едет вместе со сборной на Паралимпийские игры и идет в составе колонны, это знак и для общества, и для лидеров других стран. Для меня очень важно, что она не проигнорировала эту тему, не отстранилась. Я рад, что Елена понимает связь между успехами украинских паралимпийцев в мире и настроениями в обществе. Победы этих спортсменов дают украинцам определенный драйв и веру в себя”, — рассказал Сушкевич.

Напомним, Первая леди Елена Зеленская во время визита в Латвийскую Республику встретилась с представителями латвийских общественных организаций Pilseta calvekiem, Babyroom и Aperions, которые занимаются защитой интересов людей с особыми потребностями, созданием дружественного семейной среды и планированием и благоустройством латвийских городов для повышения их безопасности и комфорта для всех жителей.

Супруга Президента подчеркнула, что становление безбарьерной среды в Украине хочет начать с собственного примера и уже в ближайшее время планирует сделать Офис Президента Украины действительно безбарьерным — удобным и безопасным для передвижения людей с особыми потребностями.

Источник: УНН
Теги: Украина, паралимпийцы, Елена Зеленская
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