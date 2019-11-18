Представитель украинского консульства в России посетил политзаключенного Шумкова

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представитель консульского отдела Посольства Украины в России посетил в колонии украинского политзаключенного Александра Шумкова. Об этом в Facebook сообщила тетя удерживаимого украинца Людмила Шумкова, передает УНН.

"Сейчас Александр находится в ШИЗО (штрафной изолятор - ред.). Руководство колонии назначило ему очередное "наказание" на 12 суток. После обращения в суд с требованием признания незаконным наказания в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация заведения ему вынесла 16 устных выговоров", - отметила Шумкова.

Как сообщила женщина, представитель украинского консульства посетил политзаключенного 15 ноября.

Александр Шумков 16 октября в связи с систематическим нарушением администрацией колонии его прав и усилением на него психологического давления объявил голодовку. После этого он требовал встречи с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Как сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, из-за голодовки здоровье политзаключенного ухудшилось.

Напомним, Александра Шумкова осудили в России к четырем годам тюрьмы из-за "участия в экстремистской организации", а именно в "Правом секторе".