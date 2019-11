Издание "The New York Times" начало писать Kyiv вместо Kiev

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Издание "The New York Times" официально перешло на корректное название столицы Украины, заменив "Kiev" на "Kyiv". Об этом сообщило Посольство Украины в США, передает УНН.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание "The New York Times" официально перешло на корректную название украинской столицы, заменив "Kiev" на "Kyiv", - говорится в сообщении.

Украинское посольство летом обратилось в Совет США по географическим названиям потносительно корректного написания названия Киева. Решение Совета было положительным: официальное название столицы Украины в международной базе изменили.

Как отметили в посольстве, после этого ряд всемирно известных американских изданий присоединилась к рекомендациям международной акции #KyivNotKiev, утвердив на своих страницах обновленное название. Среди них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal и теперь The New York Times.

Напомним, в ноябре в аэропортах Парижа и Катара изменили написание названия Киева на корректное.