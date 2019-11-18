В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На Арбате в Москве прошел ряд одиночных пикетов активистов российской инициативной группы “Стратегия-18” в поддержку фигурантов ялтинской дела “Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщила участница инициативы Ольга Вишневецкая на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня акция „Стратегии-18“ в Москве посвящена приговором 6-ти фигурантам ялтинского дела „Хизб ут-Тахрир“, которых осудили 12 ноября 2019 года в Южном окружном военном „суде“ в Ростове-на-Дону”, — пишет активистка.

Так, участники акции считают, что это непрерывное с 2014 года наступление путинского режима в крымских мусульман, на инакомыслящих, на блоггеров и активистов “Крымской солидарности”, которые отказываются сотрудничать с властью оккупантов.

“И уже кроят очередной приговор — 2-й бахчисарайской группе, еще восьми активистам”, — пишет Ольга Вишневецкая.

Она также отмечает, что атаки путинских спецслужб на свободное слово — как российское, так и украинское, и крымскотатарское — не прекращаются, поэтому в Москве развернули плакаты с именами блоггеров, журналистов и публицистов Украины, что рассказывают о войне с РФ, оккупации и репрессии.

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“Об этом мы и говорим с прохожими на Арбате. Днем состоялись пикеты „Стратегии-18“ у администрации так называемого президента. Многие встают с плакатами в защиту политзеков в разных станций метро. Режим Путина надоел населению до тошноты. Люди боятся преследований, но осознают, что „не замечать“ и не протестовать, как при Сталине это было, теперь нельзя. Огласка защищает людей. Мировой интернет все мечтают нам отключить, но кишка у „умельцев“ тонкая. В начале ноября обещали. Но что-то пошло не так, не справились...”, — написала активистка.

Ранее СМИ сообщали, что с 18 ноября в Москве и Санкт-Петербурге проходит ежемесячная бессрочная акция в поддержку крымских татар. Свое название “Стратегия-18” получила из-за памятной и трагической даты: 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли, не добравшись до мест ссылок.

Напомним, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”.