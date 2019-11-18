Разумков: Госбюджет-2020 будут дорабатывать

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бюджет Украины на 2020 год будет дорабатываться. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Будет еще много дискуссий (по доработке бюджета — ред)”, — сказал Разумков.

Он пояснил, что в бюджет Украины на 2020 год будут вноситься изменения.

“Говорить, что он идеальный — нет, не идеален. Об этом говорили и народные депутаты, обращаясь к правительству, что не были учтены все предложения, которые поступали”, — добавил Разумков.

По мнению спикера ВРУ, парламент выходил из тех показателей, которые предоставило правительство и в короткие сроки их изменить было невозможно.

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Напомним, Верховная Рада голосами 280 народных депутатов приняла проект Государственного бюджета на следующий год.