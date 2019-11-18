Разумкова: мы сможем открыть рынок земли для иностранцев после референдума

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Возможность продажи земли иностранцам - вопрос референдума. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“После проведения референдума мы сможем открыть этот рынок для иностранцев”, — сказал Разумков.

Председатель ВР добавил, что такой референдум будет проводиться после того, если реформа рынка земли будет работать эффективно. Разумков отметил, что принятый Закон Украины о рынке земли предусматривает продажу только украинским гражданам.

“Физические лица могут быть собственниками земли, сдавать ее в аренду, это их право, но продавать исключительно украинцам. Если мы говорим о компании — они также должны быть полностью украинскими, бенефициарами должны быть граждане Украины”, — пояснил он.

Напомним, 13 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о рынке земли в первом чтении.