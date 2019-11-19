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Лидер республиканцев в Сенате не верит в возможность устранения Трампа от власти

Лидер республиканцев в Сенате не верит в возможность устранения Трампа от власти

Митч Макконнелл

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не может представить себе, чтобы Дональда Трампа отстранили от власти по результатам соответствующего голосования в Сенате. Ранее Макконнелл заявил, что в случае получения представления от Палаты представителей по импичменту, Сенат рассмотрит его должным образом, об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Похоже, что Палата представителей настроена объявить импичмент президенту. Не могу представить себе сценарий, по которому президента Трампа отстранили бы от власти с необходимыми для этого 67 голосами в Сенате. Не знаю, как долго сенаторы захотят, чтобы продолжался процесс по импичменту, но я достаточно уверен, что в конечном итоге — импичмент не приведет к отстранению от власти”, — отметил Макконнелл, сообщает USA Today.

При этом Макконнелл отметил, что расследование по поводу процедуры импичмента срывает работу Конгресса над другими важными вопросами.

“Ничего не происходит, потому что демократы в Палате представителей Конгресса показались через Трампа и вполне поглощены этим спором с президентом”, — также отметил Макконнелл.

Сам Трамп допустил возможность своего выступления перед законодателями в рамках расследования дела об импичменте.

Источник: УНН
Теги: США, сенатор, Дональд Трамп, импичмент
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