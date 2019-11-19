США отменяют исключения по санкциям для гражданской ядерной программы Ирана

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отменяет одно из четырех исключений по ограничениям против Ирана. Об этом он сообщил на пресс-конференции 18 ноября, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет об исключении, которое позволяло зарубежным компаниям сотрудничать с этой страной в рамках гражданской ядерной программы, не подвергаясь санкцииям Вашингтона.

По словам Помпео, исключение для иранского ядерного завода Фордо потеряет силу с середины декабря.

“Президент (Ирана Хасан — ред) Роугани недавно заявил, что Иран начнет обогащать уран на объекте Фордо. Поэтому Соединенные Штаты прекращают действие исключения из санкций, связанного с ядерной энергетикой в Фордо начиная с 15 декабря 2019”, — сказал Помпео.

Также 18 ноября Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран в очередной раз превысил лимит, предусмотренный для него ядерной соглашением 2015 года.

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По данным исполняющего обязанности директора Агентства Корнелла Феруце, запасы “тяжелой воды” (используется в ядерной энергетике — ред.) Ирана превысили предусмотренные соглашением 130 тонн.

Срок действия исключений для Фордо, так же как и для атомной электростанции Бушер, завода тяжелой воды в Араке и Исследовательского реактора в Тегеране, последний раз продлевали в октябре 2019 года.

Соглашение 2015 года ограничила ядерную программу Ирана. Среди подписантов Общего всеобъемлющего плана действий — США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в ее нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

В ответ Иран требует от других участников сделки защитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездействие, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения. Зато страны-участницы предупредили Иран, что он должен вернуться к исполнению своих обязательств.

Напомним, в МАГАТЭ опубликовали видео пульсации ядерного реактора.