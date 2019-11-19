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Оржель: предложение российского "Газпрома" по контрактам на транзит газа является неприемлимым

Оржель: предложение российского "Газпрома" по контрактам на транзит газа является неприемлимым

Алексей Оржель

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Предложение российской компании “Газпром” о продлении срока действия существующего или заключения нового контракта на транзит газа через Украину является неприемлемым. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено („Газпромом“ — ред), оно неприемлемо для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год об использовании украинской газотранспортной системой”, — заявил министр.

Оржель обнаружил надежду, что “понимание можно найти”.

“Компромиссы возможны при заключении долгосрочного контракта”, — отметил министр.

Напомним, ранее Оржель назвал приоритет Украины в газовых переговорах.

Источник: УНН
Теги: Газпром, Украина, транзит, Алексей Оржель
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