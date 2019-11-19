Вопрос транзита газа на "нормандском формате" обсуждаться не будет - Витренко

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Исполнительный директор НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко сказал, что ему не известно о вынесении на обсуждение саммита “нормандского формата” вопрос контрактов между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Об этом Витренко сказал в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Про нормандский формат. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел”, — сказал исполнительный директор Нафтогаза.

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Напомним, в ЕЕ, в свою очередь, надеются, что президенты Украины и РФ Зеленский и Путин во время встречи договорятся о транзите газа.

Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в “нормандской встречи” в Париже 9 декабря. Свое участие также согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.