Дипломат США допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в которой американский лидер якобы интересовался готовностью власти Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать из России. С таким утверждением выступил на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Соответствующая стенограмма была обнародована в понедельник, передает УНН.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Холмса, Сондланд разговаривал с президентом США по мобильному телефону, находясь в ресторане в Киеве, и это показалось Холмсу необычным с точки зрения обеспечения безопасности связи.

“Для меня это было странно. По моему опыту, телефонные разговоры с президентом содержат очень чувствительную с точки зрения безопасности информацию, и осуществляют соответствующим образом”, — сказал он. Дипломату был задан вопрос, “существует ли риск того, что звонок с мобильного телефона на территории Украины прослушивали русские”.

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“Я считаю, что как минимум две из трех, а то и все три сети сотовой связи принадлежат российским компаниям, или же у них есть значительные доли. Мы обычно исходим из того, что мобильная связь на территории Украины прослушивается”, — заявил в ответ сотрудник посольства.

Кроме того, по словам Холмса, в самом начале разговора голос Трампа был слишком громким, и Сондланд отодвинул трубку от уха, так что разговор стал слышен окружающим людям в ресторане.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.