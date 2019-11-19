Епифаний призвал Россию прекратить снос храма ПЦУ в Евпатории

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Оккупационные власти пытаются снести храм ПЦУ в Евпатории, что находится в аннексированном РФ Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Facebook.

“Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, из которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой „горячей точке“ добавилась другая — храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести”, — говорится в сообщении.

Епифаний призвал Кабинет министров Украины принять решение относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.

“Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне”, — убежден Епифаний.

В частности, митрополит призвал оккупантов с РФ “опомниться и прекратить преступление против законов человеческих и закона Господня”. “Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии”, — отметил Епифаний.

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