Укравтодору сегодня представят нового руководителя

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во вторник, 19 ноября, представит нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"19 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представит новоназначенного председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова", - сообщили в правительстве.

Представление состоится в помещении Укравтодора в Киеве в 13 часов.

Напомним, Александра Кубракова был определен победителем конкурса на должность главы Укравтодора.