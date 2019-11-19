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Укравтодору сегодня представят нового руководителя

Укравтодору сегодня представят нового руководителя

Александр Кубраков

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во вторник, 19 ноября, представит нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"19 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представит новоназначенного председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова", - сообщили в правительстве.

Представление состоится в помещении Укравтодора в Киеве в 13 часов.

Напомним, Александра Кубракова был определен победителем конкурса на должность главы Укравтодора.

Источник: УНН
Теги: Укравтодор, Премьер-министр, Алексей Гончарук
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