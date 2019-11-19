Регистрация | Вход |
USD: 24,22 -0,0249  EUR: 26,72 0,0623 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 ноября 2019 11:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1710
Версия для печати

Россия начала военные учения в Черном море с участием флота и авиации

Россия начала военные учения в Черном море с участием флота и авиации

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство обороны Российской Федерации объявило о начале учений в акватории Черного моря с участием более десятка кораблей и судов, а также военной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ России, сообщает УНН.

"Во вторник, 19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота, а также задействована авиация", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, в ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб.

"Экипажам кораблей предстоит провести учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - отмечается в пресс-службе.

В маневрах задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота, добавили в пресс-службе военного ведомства.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, учения РФ в Черном и Азовском морях препятствует судоходству.

Источник: УНН
Теги: Россия, оккупация, учения, аннексия, Черное море, Черноморский флот РФ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.