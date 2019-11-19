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Россия хочет как можно быстрее подписать с Украиной протокол о вылове рыбы в Азове

Россия хочет как можно быстрее подписать с Украиной протокол о вылове рыбы в Азове

Василий Соколов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Росрыболовство намерено до конца 2019 года подписать протокол с Украиной о вылове рыбы в Азовском море. Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

"Протокол еще не подписан. Это будет происходить путем обмена нотами. Сложно сказать сроки. Потому что в прошлый раз украинская сторона месяца два или три возвращала нам протокол. Но рассчитываем, что до начала Нового года это будет легализовано, подписано", - сказал Соколов.

Отмечается, что заседание украинского-российской комиссии по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море произошло 13 ноября в онлайн-режиме. Украинская сторона выходила на связь из Бердянска. При этом на заседание не пустили ни журналистов, ни активистов, протестующих против подписания очередного протокола между странами.

Как сообщалось ранее, комитет ВРУ рекомендовал отложить переговоры с РФ по рыболовству в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Азовское море, рыба
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