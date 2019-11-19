Нафтогаз отреагировал на "откровения" росСМИ о газовых рекомендациях Еврокомиссии

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Такое заявление распространили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на опубликованную сегодня информацию о якобы рекомендациях Еврокомиссии о прямых закупках газа Украиной у России объемом около 15 млрд куб. м в год, приведя данные по рекомендациям со стороны ЕК для российского Газпрома, передает УНН.

"Еврокомиссия рекомендовала Газпрому: а) заключить долгосрочный контракт; б) на значительный объем; в) по европейским правилам; г) с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда", - указали в Нафтогазе.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантными). Фейк: "БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам", - отметили в НАК.

Также в компании отметили, что "предупреждая следующие откровения источников ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление Газпрома с помощью политического шантажа избежать выполнения законного решения международного арбитража в Брюсселе".

"Будьте осторожны, проверяйте информацию и ее источники. Такого в ближайшие месяцы будет много", - отметили в НАК.

Напомним, 18 ноября Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа.