Зеленский рассказал, что его команде предлагали "договорняки"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что глава депутатской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала своих людей для назначения на "сладкие" места. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе. Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции", - написал Президент.

Он отметил, что "хотел бы, чтобы все мы были честными до конца".

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков кончилась навсегда", - рассказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский объявил конкурс на вакансию заместителя руководителя Государственного управления делами.