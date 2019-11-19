СМИ РФ: разговор президентов России и Украины лицом к лицу не планируется, но не исключается

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Кремль подтвердил, что саммит в “нормандском формате”, на котором впервые встретятся президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря. Их двусторонние переговоры в принимающей саммит Франции не планируются, говорят источники российского издания “Коммерсант”, но полностью исключать такую возможность, по их словам, все же нельзя, пишет УНН.

В Москве считают, что передача кораблей Украине, а также сентябрьский “большой обмен”, улучшает фон для предстоящих в Париже переговоров в “нормандском формате”. "Теперь другая атмосфера (для переговоров)“,— констатирует источник “Коммерсанта”, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах.

Он не исключил, что в Париже, помимо четырехсторонних переговоров по Донбассу, может состояться и двусторонний контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально“,— сказал собеседник. Другой источник “Коммерсанта”, впрочем, отметил, что встреча с глазу на глаз не планируется и не рассматривается Москвой: “По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов”. Тем не менее категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.

Как стало известно ранее, проект итогового документа, который планируется принять на саммите в “нормандском формате”, готов. Его согласовали советники и помощники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн. Содержание не раскрывалось. По информации “Коммерсанта”, в проекте итогового документа описаны задачи на будущее. В их числе с большой долей вероятности — разведение сил по всей линии соприкосновения, а также закрепление “формулы Штайнмайера” в украинском законодательстве.

Стоит напомнить, что накануне Кремль назвал “краеугольным” закон о “особом статусе Донбасса”.