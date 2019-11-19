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Чехия надеется на конкретные результаты встречи в "нормандском формате"

Чехия надеется на конкретные результаты встречи в "нормандском формате"

Андрей Бабиш

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Чехия надеется на конкретные результаты встречи в "нормандском формате" для Украины 9 декабря. Об этом заявил Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, передает корреспондент УНН.

"Мы не видим другой возможности дальнейшего развития событий, кроме как урегулирования ситуации мирным путем, восстановления суверенитета (Украины - ред.) мирным путем, и поэтому мы высоко ценим шаги, которые сделала Украина на пути к встрече в "нормандском формате" и очень надеемся, что встреча 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только определенными декларациями", - отметил Бабиш.

С его слов, Чехия осуждает аннексию украинских территорий Россией и осуждает ее действия.

При этом он добавил, что Чешская Республика поддерживает инициативы по защите прав человека в аннексированном Крыму.

Напомним, 1 ноября в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Чешской Республики в Украине в связи с посещением представителями псевдо-крымскотатарской организации "Кырым бирлиги" официальных мероприятий 30 октября по случаю Национального праздника Чешской Республики.

Источник: УНН
Теги: Россия, Чехия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Нормандский формат
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