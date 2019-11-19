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Дело экс-беркутовцев: Кличко и Парубий не явились на допрос

Дело экс-беркутовцев: Кличко и Парубий не явились на допрос

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На допрос в Святошинский районный суд в Киеве по делу в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не пришли свидетели стороны защиты: бывший спикер парламента Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко, передает корреспондент УНН.

Сегодня, 19 ноября был запланирован допрос бывшего спикера парламента Андрея Парубия, но он не пришел. Однако согласуется возможность прибытия Парубия на другое судебное заседание.

Также сегодня не явился на допрос мэр Киева Виталий Кличко. Его адвокат направил в суд сообщение, что Кличко не может прибыть на допрос 19 ноября и 21 ноября из-за командировки в Республику Хорватия. Поэтому судья отметил, что суд будет связываться с ним, чтобы определять удобное для него время.

Кроме того, не прибыл в суд и депутат "Батькивщины" Валентин Наливайченко. Никаких ходатайств или уведомлений суд от него не получил.

Также на допрос по делу экс-беркутовцев вызовут Луценко и Портнова.

Напомним, бывшего депутата ВРУ Сергея Пашинского не доставили на допрос по этому делу из-за угрозы его жизни.

Как сообщалось ранее, из 22 бывших бойцов "Беркута" в розыске находятся 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Анатолий Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

Источник: УНН
Теги: Беркут, Наливайченко, Виталий Кличко, Андрей Парубий
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