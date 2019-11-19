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Премьер: мы убеждены в поддержке Чехией нашего суверенитета несмотря на "признание" Крыма "российским"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Чешские власти полностью поддерживает суверенитет Украины, несмотря на информацию о возможном признании Крыма частью России. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного брифинга с председателем правительства Чешской Республики Андреем Бабишем, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что в результате нашего разговора, которая состоялась с господином премьер-министром, у меня нет никаких сомнений, что правительство Чешской Республики стоит на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины”, — отметил Премьер, отвечая на вопрос, как повлияло признание президентом Чехии Милошом Земаном Крыма “частью РФ”.

По его словам, для Украины путем решения многих проблем, даже в плане безопасности, является экономический рост. “Поэтому мы вместе с правительством Чешской Республики будем делать все возможное, чтобы экономические отношения двух стран развивались максимально эффективно”, — добавил Гончарук.

При этом Бибиш отметил лишь, что согласен с украинским коллегой, добавив, что правительство его страны занимается вопросами экономического сотрудничества и не компетентен комментировать проблемы внешней политики.

“Я согласен с господином Премьер-министром и хотел бы подчеркнуть, что, собственно, правительство занимается несколько другими вопросами — экономического сотрудничества, и это тем, о чем мы сегодня говорили и мы пытаемся развивать в дальнейшем”, — отметил Бибиш.

Напомним, недавно в нескольких СМИ и блогах накануне появились сообщения о том, что президент Чехии Милош Земан признал аннексированный Крым “российской территорией”.

Впрочем оказалось, что сообщение о признании Земаном аннексии Крыма базировались только на факте приглашения прокремлевских активистов на прием вместе с сотнями других гостей и на их собственном заявлении. Никаких официальных заявлений о таком признании ни Земан, ни его пресс-секретарь не делали.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина
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