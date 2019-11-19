В НАТО отреагировали на возвращение Россией захваченных в прошлом году кораблей Украине

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В НАТО приветствуют возвращение Россией захваченных в прошлом году в районе Керченского пролива двух двух военных малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" Украине и надеются, что это может помочь достичь прогресса в имплементации минских соглашений. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Прежде всего я поздравляю возвращение захваченных украинских кораблей. Это то, что Россия должна была сделать давно, и они не имели права захватывать эти корабли, когда это сделали. Поэтому, я приветствую, что они были возвращены. И это также соответствует российским обязательствам", - отметил Столтенберг.

Он также связал это событие с возможным прогрессом по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я также думаю, что это хорошо, поскольку, надеюсь, это может помочь достичь прогресса в имплементации минских соглашений, как и помочь усилиям в нормандском формате достичь прогресса по поиску устойчивого политического решения кризиса в Украине", - отметил Генсек НАТО.

"Я ожидаю, что министры коснутся этого вопроса на заседании завтра", - также отметил Столтенберг.

Напомним, 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН о передаче Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива. До этого, 18 ноября, в МИД РФ заявили, что Москва передала украинской стороне эти корабли.

Их начали переправлять в направлении материковой Украины. Прибытие украинских судов, следующих в направлении материковой Украины, ожидается 20-21 ноября. Как ожидается, они прибудут в Одессу.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.