В посольстве США прокомментировали возвращение украинских кораблей

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Посольство Соединенных Штатов в Украине опубликовало заявление Временного поверенного в делах Уильяма Тейлора относительно возвращения украинских кораблей, захваченных РФ в прошлом году и проведения в начале декабря саммита в “нормандском формате”, пишет УНН.

“Я поздравляю Президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечения возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира”, — указано в сообщении дипломатической миссии.

В заявлении также указано, что: “Конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия”.

“Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру”, — добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, в НАТО отреагировали на возвращение Россией захваченных в прошлом году кораблей Украины.