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Украина начала военно-техническую кооперацию с Чехией - Зеленский

Украина начала военно-техническую кооперацию с Чехией - Зеленский

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина начала военно-техническую кооперацию с Чехией, расширив двустороннее военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности, начали военно-техническую кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах", - отметил Президент.

Он также поблагодарил Чехию за то, что она сняла все барьеры в торговле с Украиной военной продукцией.

"Отдельная благодарность за решение о реабилитации украинских военных в чешских медицинских учреждениях. Такая помощь является для каждого украинца очень важной", - подчеркнул Глава украинского государства.

При этом Зеленский добавил, что визит чешской делегации в Киев имеет "мощную экономическую составляющую".

Напомним, ранее УНН сообщал, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, военная помощь, Владимир Зеленский
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