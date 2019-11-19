Пограничники получат 20 патрульных кораблей для охраны морских границ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина и Франция подписали соглашение на изготовление и техническую поддержку 20 патрульных кораблей для укрепления системы морской безопасности и охраны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

Большую межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией по официальной поддержки в усилении системы морской охраны и безопасности границ был подписан сегодня в Париже во время правоохранительной выставки Milipol 2019.

“От имени Правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции CCastaner (136,5 млн евро) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIBлодки построим в Украине. Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны”, — сообщил министр.

После ратификации соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт.

Планируется, что корабельный состав Государственной пограничной службы Украины пополнится 20 самыми современными 32-х метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА.

Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

От имени Правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции @CCastaner (136,5млн. €) об изготовлении и техподдержку 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIBчовны построим в Украине. Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны pic.twitter.com/TM2LaYOYqo — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 19, 2019

По словам Арсена Авакова, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию, 25% производства в Украине.

“Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе”, — подчеркнул министр.

По условиям Соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинской — маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественная.

“Проект стоит 136 миллионов евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% — это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Соглашение включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание. Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода”, — отметил Арсен Аваков.

Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ — Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что корпуса катеров будут изготовлены из морского алюминия, чтобы сделать их более легкими и маневренными.

“Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать. Мы исследовали опыт использования таких лодок. Кроме того, это прекрасная возможность для нашего судостроения не только восстановить производство, но и привлечь новые технологии”, — сказал он.

Сергей Гончаров отметил, что длина судна — 32 метра, максимальная скорость — 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию — 1200 морских миль.

Также Арсен Аваков отметил, что особое внимание обратил на технологические новинки для ГПСУ — это сканеры, которые позволяют улучшить пропускную способность КПВВ и аэростаты для борьбы с контрабандой.

“Сканер хорош тем, что он не дает излучения. В нашей стране, к сожалению, большая линия разграничения между Украиной и ее оккупированной частью. Поэтому, у нас работают КПВВ. Такие сканеры позволяют не только пропускать большое количество людей одновременно, но и сразу обнаруживают запрещенные вещи. Также интересуют аэростаты, которые имеют систему коммуникации с подразделениями на земле. Такие мы могли бы использовать для противодействия контрабанде в Одесской области и Прикарпатье, Закарпатье, то есть в сложно доступных регионах”, — сказал Арсен Аваков.

Стоит добавить, что министр также обратил внимание на видеосистему распознавания лиц. Именно с помощью этих приборов во Франции удалось установить личности террористов.

Как писал УНН ранее, в сентябре стало известно, что МВД планирует обновить парк катеров пограничников.