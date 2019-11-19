Зеленский пришел на официальную встречу небритым из-за суеверий: ожидает возвращения кораблей

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на официальную встречу небритым из-за суеверий, поскольку ожидает возвращения в Украину военных кораблей. Об этом он рассказал во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Есть такое украинское слово - "забобоны" (суеверия - ред.). Так вот. Сейчас я ожидаю корабли: корабли вернутся - я побреюсь", - отметил Президент после извинений по поводу того, что он явился на встречу небритым.

При этом он подчеркнул, что власть ежедневно решает вопросы, которые приближают страну к возвращению своих активов.

Напомним, 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН о передаче Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива. До этого, 18 ноября, в МИД РФ заявили, что Москва передала украинской стороне эти корабли.

Их начали переправлять в направлении материковой Украины. Прибытие украинских судов, следующих в направлении материковой Украины, ожидается 20-21 ноября. Как ожидается, они прибудут в Одессу.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.