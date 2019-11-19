Конкурс есть, критериев нет: что происходит в "Укрспирт"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности “Укрспирт” продолжается. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

“В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777 принято решение о проведении конкурсного отбора на должность руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности „Укрспирт“, как особо важного для экономики предприятия, которое принадлежит к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины”, — написал он.

Добавим, что упомянутый Миловановым Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования устанавливает четкие сроки продолжительности конкурсного отбора — не более 45 календарных дней.

Документ также регламентирует подготовку к проведению конкурса. Объявление о проведении конкурсного отбора должно публиковаться на официальном сайте органа управления, в СМИ — не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурсного отбора должны быть указаны следующие сведения:

наименование и местонахождение предприятия, основные направления его деятельности с соблюдением требований законодательства об информации с ограниченным доступом;

срок и место приема заявок на участие в конкурсном отборе (далее — заявления) и номер телефона для справок;

перечень документов, представляемых соискателем, и требования к их оформлению;

дата и место проведения конкурсного отбора и обнародования его результатов;

требования к претенденту.

Более того, на заседаниях комиссии при вскрытии пакетов документов, поданных претендентами, их рассмотрения и объявления победителя, должны быть право присутствовать представители СМИ.

В то же время, в Профсоюзе ГП “Укрспирт” сообщили, что никакие критерии к конкурсу до сих пор не обнародованы.

“Министр развития экономики Тимофей Милованов активно призывает своих подписчиков в Фейсбуке участвовать в конкурсах на руководящие должности государственных предприятий. С удовольствием рапортует о 47 (уже, наверное и больше) уволенных руководителей. Обновления руководства подчиненных министерству организаций идет полным ходом. Мы же разобрались насколько прозрачно происходят эти процессы. Первоисточником всех указанных изменений, как ни странно, выступают посты господина министра в соцсетях. Пожалуй, именно так представляют диджитализацию наши чиновники. Итак, приводим сценарий обновления в министерстве развития экономики: освобождение руководителей происходит коллегиально, хотя окончательное решение все-таки за министром. Сразу после этого происходит назначение исполняющего обязанности... также за подписью министра. Проводится конкурс на руководителя соответствующей организации или учреждения, где окончательное решение остается... правильно — за тем же самым господином Миловановым. Интересно, сколько же шансов пройти конкурс в независимых кандидатов, если итоги конкурса зависят от того же человека, который избирал для предприятия исполняющего обязанности? Вопрос риторический”, — отметили в профсоюзе.

Также есть вопросы к самой прозрачности объявления конкурса, говорит трудовой коллектив.

“Несмотря на призывы участвовать в конкурсах, на сайте министерства вы найдете мало вакансий. И по тем, что найдете вопросов будет больше, чем ответов. Так по одиозному Укрспирту объявление о конкурсе размещено на сайте министерства еще 31 октября. Однако никаких деталей проведения этого конкурса Вы не найдете даже по состоянию на 19 ноября. До сих пор не озвучено: дату проведения конкурса, требования к кандидатам, перечень необходимых для подачи документов. Неужели 20 дней мало таким активным в социальных сетях чиновникам, чтобы четко и прозрачно обнародовать детали. Такие „уловки“ на самом деле не новы и несмотря на кажущуюся беспристрастность #правительствотехнократов продолжает хуже традиции предшественников. Все же просто — такое затягивание позволит подготовить „своих“ кандидатов, максимально расширить способы как „сбить“ нежелательных конкурсантов и втихаря провести конкурс... ну а уже финальные постановочные собеседования с 2-3 угодными кандидатами можно и постримить на фейсбуке”, — резюмировали в Профсоюзе ГП “Укрспирт”.

Напомним, министр развития экономики Тимофей Милованов назначил Сергея Блескуна временным руководителем ГП “Укрспирт”, вопреки протестам трудового коллектива, которые указывали на конфликт интересов и связь с российскими компаниями и отечественными производителями водки.

Справка. Сергей Блескун течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО “Лебедянский” (соки ТМ “Я”, “Тонус”, “Фруктовый сад”, “Фрустайл” и “ФрутоНяня”). В течение 2006-2008 годов был директором концерна “Оверлайт” (ТМ “Мягков”, “Штурман”, “Одесса”, L’Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман — он же был бенефициаром “Платинум банк”, в который Блескун в любое время своего руководства в ГП “Укрспирт” направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП “Укрспирт”.