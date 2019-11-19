"Слуги народа" хотят разрешить украинцам менять отчество

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект о праве физического лица на смену отчества. Соответствующая информация появилась на сайте ВРУ 15 ноября, передает УНН.

Проект Закона №2450 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества направлен на выполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранение пробелов, существующих между нормами Гражданского и Семейного кодексов Украины относительно возможности изменения физическим лицом отчества.

Так, проектом закона предусматривается внесение изменений, которыми предусматривается право лица по своему усмотрению изменять свое отчество также, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранить соответствующие недостатки действующего законодательства в части имеющихся пробелов между нормативно-правовыми актами.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Штепа подал в парламент законопроект об освобождении депозитов от налогообложения.



