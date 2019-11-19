Дубинский предлагает установить обязательное прохождение нардепами полиграфа

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В ВР зарегистрированы изменения в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины", которым предлагается предусмотреть среди обязанностей нардепов прохождение проверки на полиграфе, сообщает УНН.

Автором законопроекта выступил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

К обязанностям народного депутата Украины предлагается отнести: "По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий. Перечень обязательных для прохождения проверки утверждается Национальным агентством по предупреждению коррупции".

Указанная проверка должна проводиться сотрудниками соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны или Министерства обороны Украины, имеющих документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки, владеющий навыками работы с полиграфом и методиками проведения исследования.

"Проверка на полиграфе должна проводиться с обязательностью видеофиксации психофизиологических реакций на определенные психологические стимулы лица, которое проходит проверку и показателей графиков физиологических реакций соответствующей аппаратуры полиграфа", - говорится в проекте закона.

Напомним, в октябре 2019 года разгорелся скандал вокруг возможного получения взятки народными депутатами из фракции "Слуга народа".

11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство.

22 октября появилась информация о том, что Офис Президента настаивает на том, чтобы народные депутаты от фракции "Слуга народа", которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады, прошли детектор лжи. Ряд нардепов, среди которых Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия, прошли проверку. Проверка проводилась в прямом эфире.

Кроме того, следует добавить, что народный депутат Богдан Яременко после того, как его поймали на интимной переписке в Раде во время заседания, отказался проходить полиграф.