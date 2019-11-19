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Генсек ОБСЕ поблагодарил Макрона за организацию встречи в “нормандском формате”

Генсек ОБСЕ поблагодарил Макрона за организацию встречи в “нормандском формате”

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию встречи в “нормандском формате” 9 декабря в Париже. Об этом он написал у себя в Twitter, передаёт УНН.

“Я благодарю президента Эммануэля Макрона за организацию встречи на высшем уровне в „нормандском формате“ 9 декабря. Ключевые шаги, достигнутые в последнее время в Украине: обмен заключенными, меньше нарушений режима прекращения огня, реконструкция моста в Станице Луганской. Теперь нам нужен сильный политический импульс, чтобы приблизиться к устойчивому и мирному урегулированию”, — заявил генсек ОБСЕ.

Напомним, 15 ноября пресс-служба Офиса Президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в “нормандском формате” состоится 9 декабря

Как сообщал УНН, Зеленский рассчитывает обсудить на “нормандской” встрече сроки деоккупации и обмена пленными.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Франция, Нормандский формат, встреча
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