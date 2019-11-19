Украина усилит взаимодействие с Вышеградской группой - Зеленский

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина усилит взаимодействие с Вышеградской группой, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Об этом договорились Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время встречи в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В рамках главенства Чехии в "Вышеградской четверке" мы договорились усилить взаимодействие между Украиной и этой группой. Уверен, что опыт интеграции этих государств в ЕС будет для нас очень полезным", - заявил Зеленский.

При этом он отметил, что сейчас Украина и Чехия восстанавливают политический диалог на высшем и межправительственном уровнях.

"С 2008 года это первый приезд на таком уровне господина премьер-министра Чехии. Когда мы говорим о рестарте (отношений - ред.) - это желание встречаться и договариваться. Этот приезд и наша встреча уже говорят о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пригласил Владимира Зеленского посетить встречу "Вышеградской четверки" в Праге.

"Мы говорили с господином Президентом, что В4 имеет свой вес, свой голос в пределах Евросоюза. Мы активны. И мы будем очень благодарны, если господин Президент посетит нас в Праге, когда мы будем главенствовать в В4", - отметил чешский премьер.

Напомним, Чехия пригласила Главу украинского государства на встречу Вышеградской четверки, которая предварительно запланирована на май следующего года.



