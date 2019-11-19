Зеленский рассчитывает на увеличение объема чешских инвестиций в Украину

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинский-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мощный состав представителей чешских деловых кругов, сопровождающие господина премьер-министра, свидетельствует о том, что наши шаги по улучшению бизнес-климата привлекают иностранный бизнес. Верю, что сегодняшний Украинско-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю", - отметил Президент.

Глава государства также отметил, что в Украину прибыли около 200 представителей чешского бизнеса.

"В значительной части нашего разговора мы уделили тому, что должна делать украинская сторона, чтобы увеличивать количество чешских предприятий, которые открываются в Украине, и инвестиции чешского капитала. Это - защита этих инвестиций и уважение в бизнес-отношениях", - добавил Зеленский и выразил надежду, что бизнес-отношения между Украиной и Чехией улучшаться.

Со своей стороны премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш назвал встречу с Президентом Украины перезапуском отношений.

Напомним, товарооборот между Украиной и Чехией за 8 месяцев текущего года вырос на 14%.