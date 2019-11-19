Украина и НАТО должны усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности - Данилов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Представительства НАТО в Украине во главе с главой Представительства Александером Винниковым, передает УНН.

"Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности", - отметил Данилов.

С его слов, киберзащита является приоритетным вопросом для СНБО Украины.

"Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для стран-членов Альянса и Европы в целом. В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран НАТО, Европейского Союза", - подчеркнул Данилов.

Также он отметил, что нынешние вызовы в сфере безопасности требуют нестандартных подходов к их решению, и выразил мнение, что опыт, который Украина получает в борьбе против российской гибридной агрессии, является полезным для стран-членов НАТО.

Данилов поблагодарил Альянс за политическую поддержку Украины в "крайне сложной ситуации российской агрессии".

Кроме того, стороны подробно обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, оказываемую Украине в рамках трастовых фондов НАТО. Секретарь СНБО Украины заверил Главу Представительства НАТО в готовности к интенсификации и усилению такого сотрудничества со стороны СНБО Украины.

В свою очередь, Винников отметил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и будет продолжать "совместную работу на благо ее евроатлантической интеграции".

С его слов, НАТО и в дальнейшем будет оказывать помощь нашей стране как в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине, так и в вопросах поддержки законодательного обеспечения реформирования сектора безопасности и обороны.

Напомним, в НАТО приветствуют возвращение Россией захваченных в прошлом году в районе Керченского пролива двух военных бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", рейдового буксира "Яны Капу" Украине и надеются, что это может помочь достичь прогресса в осуществлении минских соглашений.