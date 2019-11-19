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Пристайко назвал нереалистичным вывод оккупационных войск с Донбасса перед "нормандской встречей"

Пристайко назвал нереалистичным вывод оккупационных войск с Донбасса перед "нормандской встречей"

Вадим Пристайко

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вывод оккупационных войск с Донбасса перед проведением саммита лидеров в "нормандском формате" не является реалистичным. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Отвечая на вопрос, действительно ли мы говорим о том, что на момент "нормандской встречи" все должны быть выведены - нет, я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал. Хотя, поверьте, каждый из 46 миллионов украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные вооруженные формирования, незаконные вооруженные формирования, все, кто взяли оружие, покинули территорию нашего государства, и мы тогда мирно смогли бы решить проблемы, которые у нас есть. На сегодняшний момент мы реалисты, мы понимаем, что требовать этого перед "нормандской встречей" - в этом просто нету смысла", - сказал министр.

Он добавил, что украинская сторона едет на "нормандскую встречу" с "открытыми идеями, с открытым умом, готовы принять разумный компромисс и привезти домой прогресс, к которому так украинцы стремятся".

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе назвали темы предстоящей встречи в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Нормандский формат, Вадим Пристайко
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