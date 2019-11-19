Маас о транзите газа через Украину: мы сможем выполнить то, что обещали

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен, что Германия и Россия выполнят обещания по сохранению транзита газа через территорию Украины после завершения строительства "Северного Потока-2". Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Для нас это (транзит газа через Украину после завершения строительства "Северного Потока-2" - ред.) очень важная тема. Федеральный канцлер много месяцев назад сказала очень четко президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и на будущее для нее является очень важной темой, и президент Путин дал ей некоторые обещания. Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был реализован. Есть еще много проблем, которые надо решать, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, мы сможем выполнить. Здесь есть поддержка, в том числе европейская, поэтому я оптимист, что и в будущем будет альтернативный транзит газа через Украину", - сказал Маас.

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На вопрос о том, будет ли тема газового транзита подниматься на саммите в Париже он ответил, что "не может сказать, кто будет поднимать вопросы во время встречи "нормандской четверки".

Ранее Бундестаг поддержал законопроект о "защите" проекта "Северный поток-2".

Накануне Украина призвала Германию не освобождать "Северный поток-2" от Газовой директивы ЕС.