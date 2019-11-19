ИНН Польши начал поисковые работы на кладбище во Львове

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Специалисты Института национальной памяти Польши начали поисковые работы на древнем кладбище на Збоищах — сейчас это один из северных районов города Львова, пишет УНН со ссылкой на “Польское радио”.

“Каждый этап поисковых работ, которые ведет Бюро поисков и распознавания ИНН, начинается с ознакомления с местом и проверкой, как изменилась инфраструктура учитывая карты и документы, которые мы имеем”, — сказал отец Томаш Тшаска с ИНП, который вместе со специалистами Бюро находится на месте во Львове. Он также добавил, что очередным этапом работ ИНП будет проверка, находятся ли на древнем кладбище на Збоищах гробовые ямы — братская могила солдат сентября 1939 года.

На месте проведения работ вместе с польскими специалистами работают представители украинской стороны. На древнем некрополе находятся отдельные памятники, в том числе также крест с таблицей, посвященной “солдатам Польского войска, погибших за защиту родины в сентябре 1939 года”. Рядом также находится памятный знак украинским солдатам, павшим в борьбе за свободу Украины в 1918-1919 годах.

“Сейчас поисковые работы ИНП сосредоточены на могилах польских солдат, которые в сентябре 1939 года вблизи Львова погибли в борьбе с немецким вермахтом, который атаковал город. Запланированные работы имеют исследовательский характер. Эксгумация — не запланирована. Эксперты на основе предыдущих исследований и архивных источников хотят детально исследовать место расположения могилы, где возможно похоронены солдаты, боровшиеся за Львов”, — сообщил “Польское радио”.

Как писал УНН ранее, в ИНП Польши сообщили детали о будущих эксгумационных работ в Украине.