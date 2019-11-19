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ИНН Польши начал поисковые работы на кладбище во Львове

ИНН Польши начал поисковые работы на кладбище во Львове

Львов, 1939 год

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Специалисты Института национальной памяти Польши начали поисковые работы на древнем кладбище на Збоищах — сейчас это один из северных районов города Львова, пишет УНН со ссылкой на “Польское радио”.

“Каждый этап поисковых работ, которые ведет Бюро поисков и распознавания ИНН, начинается с ознакомления с местом и проверкой, как изменилась инфраструктура учитывая карты и документы, которые мы имеем”, — сказал отец Томаш Тшаска с ИНП, который вместе со специалистами Бюро находится на месте во Львове. Он также добавил, что очередным этапом работ ИНП будет проверка, находятся ли на древнем кладбище на Збоищах гробовые ямы — братская могила солдат сентября 1939 года.

На месте проведения работ вместе с польскими специалистами работают представители украинской стороны. На древнем некрополе находятся отдельные памятники, в том числе также крест с таблицей, посвященной “солдатам Польского войска, погибших за защиту родины в сентябре 1939 года”. Рядом также находится памятный знак украинским солдатам, павшим в борьбе за свободу Украины в 1918-1919 годах.

“Сейчас поисковые работы ИНП сосредоточены на могилах польских солдат, которые в сентябре 1939 года вблизи Львова погибли в борьбе с немецким вермахтом, который атаковал город. Запланированные работы имеют исследовательский характер. Эксгумация — не запланирована. Эксперты на основе предыдущих исследований и архивных источников хотят детально исследовать место расположения могилы, где возможно похоронены солдаты, боровшиеся за Львов”, — сообщил “Польское радио”.

Как писал УНН ранее, в ИНП Польши сообщили детали о будущих эксгумационных работ в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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