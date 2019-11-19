"Как там у хохлов": Пристайко прокомментировал ситуацию с импичментом Трампа в США

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На фоне сложившейся ситуации пока в США на фоне расследования относительно импичмента президента Дональда Трампа, кажется, что более интересной темы, чем Украина, в США не существует. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Я надеюсь, не все партнеры Украины задействованы в импичменте (Трампа - ред.). По меньшей мере, мы считаем минимум 800 тыс. украинцев, которые живут в США. Надеюсь, что не все 800 тыс., а это все наши натуральные партнеры, не все они задействованы в импичменте. Хотя я согласен, читая ленту и смотря американские СМИ, кажется, что более интересной темы, чем Украина, в США вообще не существует. До этого мы постоянно беспокоились... вы знаете, есть такой мем "как там у хохлов"- то есть то, что происходит каждый день, о чем они говорят - это то, что происходит в Украине. Это то, что составляет наиболее интересный момент в их общении. Можно было бы удовлетвориться, что в этих двух государствах без Украины не проходит ни одного дня", - сказал министр.

В то же время по его словам, на самом деле Украина хотела бы "заняться тем, что нам надо заняться домом, надо реформировать государство, чтобы нашим гражданам жилось безопасно и комфортно".

"К большому сожалению, мы не можем это сделать сами, нам нужна поддержка наших партнеров. То, чем всегда гордилась Украина - это поддержка с обеих сторон в Конгрессе. Эту поддержку хотелось бы сохранить, и поверьте - последнее, что нам нужно сейчас, когда мы должны с помощью Немецких и Французских коллег разобраться с войной на Востоке, нам точно не нужно начинать быть привлеченными к любой проблеме на другой части мира", - добавил Пристайко.

Напомним, заместитель госсекретаря США рассказал, что решение о замораживании помощи Украине поступило от Трампа.